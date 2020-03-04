Сушкевич: в материалах дела нет доказательств моей вины, экспертизы имеют нарушения

Сушкевич: в материалах дела нет доказательств моей вины, экспертизы имеют нарушения
Элина Сушкевич. Виталий Невар / Новый Калининград

Неонатолог Элина Сушкевич, которую обвиняют в убийстве младенца, начала знакомиться с материалами уголовного дела. Она уверяет, что там нет прямых доказательств ее вины. Об этом медик рассказала в среду, 4 марта, во время судебного процесса по оспариванию меры пресечения.

Сушкевич заявила, что «категорически не согласна» с обвинением. «Свою вину не признаю, никаких деяний не совершала. Помощь оказывала ребенку. На данный момент не вижу оснований достаточных для избрания мне такой строгой меры пресечения в виде практически изоляции от общества. Поэтому прошу изменить ее на более мягкую или отменить вообще. При знакомстве с материалами дела, там отсутствуют доказательства моей вины. Обвинение построено практически только на показаниях свидетеля. Экспертизы, которые проведены, имеют нарушения. При том в ходатайствах нам во всех отказали — мы многократно писали. Поэтому доказательств моей вины нет в материалах дела», — выступила Сушкевич.

Ранее стало известно, что расследование уголовного дела об убийстве младенца в калининградском роддоме № 4 завершено. Элине Сушкевич и Елене Белой были предъявлены обвинения в окончательной редакции

Элина Сушкевич, работавшая неонатологом Регионального перинатального центра, была задержана в июне 2019 года по делу бывшего главврача калининградского роддома № 4 Елены Белой. По данным следствия, Елена Белая дала указания Элине Сушкевич, приехавшей в составе реанимационной бригады для оказания помощи ребенку и транспортировки в перинатальный центр, ввести недоношенному младенцу смертельную дозу препарата «Магния сульфат». По данным следствия, в результате этого ребенок скончался.

В поддержку Элины Сушкевич и Елены Белой, которая также находится под домашним арестом, выступило медицинское сообщество. Врачи назвали обвинение абсурдным и призвали к открытому расследованию уголовного дела.

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