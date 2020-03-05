Силанов: трамвай живёт и будет жить — это однозначная позиция

В Калининграде будут приводить в порядок существующий трамвайный маршрут и в перспективе - развивать сеть. Об этом заявил мэр Алексей Силанов в эфире передачи «Говорит Калининград» на радио «Комсомольская правда».



«Трамвай живёт и будет жить. Это однозначная позиция на сегодня», — подчеркнул глава города.

Он отметил, что чиновники разрабатывают соответствующую программу, однако она не будет «быстрореализуемой». «Но я хотел бы успокоить горожан по поводу этого постоянно проявляющегося беспокойства. Мы будем сохранять и приводить в порядок и ныне существующий маршрут, и в перспективе — развивать другие маршруты», — добавил Силанов.

Ранее глава Калининграда сообщил, что власти прорабатывают возможность открытия двух новых трамвайных маршрутов. Мероприятия по обустройству и развитию сети оценивают в девять миллиардов рублей.