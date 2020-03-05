Калининграду выделяют 2,6 млн на защиту спортплощадки под эстакадой от обрушений

Калининграду выделяют 2,6 млн на защиту спортплощадки под эстакадой от обрушений
Виталий Невар / Новый Калининград
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Из резервного фонда региона выделяют 2,6 млн руб. на сетку, которая должна защитить Центр уличного баскетбола под старой эстакадой на Ленинском проспекте в Калининграде. Соответствующее постановление, подписанное губернатором Антоном Алихановым, опубликовано на официальном портале правовой информации 5 марта.

Согласно документу, деньги направляются муниципалитету. Защитная сетка должна быть установлена не позднее 1 ноября 2020 года. Как пояснили корреспонденту «Новому Калинирада» в пресс-службе областного кабмина, сетка будет размещена над спортплощадкой горизонтально. Она будет служить защитой от возможного падения частей эстакады.

Напомним, Центр уличного баскетбола стоимостью 27 млн рублей торжественно был открыт в начале декабря 2017 года.

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