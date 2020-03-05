Калининграду выделяют 2,6 млн на защиту спортплощадки под эстакадой от обрушений

Из резервного фонда региона выделяют 2,6 млн руб. на сетку, которая должна защитить Центр уличного баскетбола под старой эстакадой на Ленинском проспекте в Калининграде. Соответствующее постановление, подписанное губернатором Антоном Алихановым, опубликовано на официальном портале правовой информации 5 марта.

Согласно документу, деньги направляются муниципалитету. Защитная сетка должна быть установлена не позднее 1 ноября 2020 года. Как пояснили корреспонденту «Новому Калинирада» в пресс-службе областного кабмина, сетка будет размещена над спортплощадкой горизонтально. Она будет служить защитой от возможного падения частей эстакады.

Напомним, Центр уличного баскетбола стоимостью 27 млн рублей торжественно был открыт в начале декабря 2017 года.