Роспотребнадзор: в регионе на коронавирусную инфекцию обследованы 240 человек

В Калининградской области в этом эпидсезоне на наличие коронавирусной инфекции обследование прошли более двух сотен человек. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.



«На текущий день обследованы на коронавирусную инфекцию 240 человек, результаты отрицательные», — говорится в релизе.

Исследования проводятся ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Калининградской области». «Учреждение обеспечено необходимым оборудованием, достаточным количеством тест систем», — отмечают в ведомстве.

Как ранее стало известно, в Калининградской области с начала 2020 года было госпитализировано шесть человек, вернувшихся из стран, где наблюдается эпидемия коронавируса.

