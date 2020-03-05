Петербургский экономический форум отменили из-за коронавируса

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Оргкомитет Петербургского международного экономического форума принял решение не проводить форум в 2020 году в связи с информацией о распространении коронавируса в странах-участницах ПМЭФ. Об этом в четверг, 5 марта, сообщает «Интерфакс». 

«В целях защиты здоровья российских граждан, гостей и участников форума в этом году его решили не проводить», — заявил председатель оргкомитета ПМЭФ-2020 Андрей Белоусов, чьи слова передал журналистам его представитель. 

Недавно стало известно, что в России зафиксирован новый случай коронавирусной инфекции. Заболевший — гражданин Италии, приехавший в Россию 29 февраля. 

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) — ежегодное деловое российское мероприятие в экономической сфере, проводимое в Санкт-Петербурге с 1997 года и с 2005 года при участии президента РФ.  Каждый год количество участников превышает 10 тысяч человек, которые приезжают более чем из 120 стран. Основная аудитория форума — руководители крупнейших российских и иностранных компаний, главы государств и политические лидеры, председатели правительств, вице-премьеры, министры, губернаторы. 

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