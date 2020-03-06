«Победа» и S7 намерены сделать все билеты возвратными из-за коронавируса

Лоукостер «Победа» с 7 марта вводит услугу возврата денег за билеты в случае отказа от перелета, пишут в пятницу «Ведомости» со ссылкой на представителя авиакомпании.Схожую услугу 5 марта запустила S7 Airlines. По данным экспертов, таким образом Авиакомпании пытаются поддержать продажи и улучшить имидж.

В случае с «Победой» при покупке билета нужно будет доплатить 499 руб. за перелет в одну сторону. Вернуть деньги можно будет при отказе от полета не позднее чем за 48 часов до вылета. Как долго будут действовать новые правила, представитель компании не уточнил. Клиенты опасаются планировать отпуска из-за распространения коронавируса, компания «по их просьбе запускает эту услугу», передал через пресс-службу гендиректор «Победы» Андрей Калмыков.

У S7 Airlines другой принцип: авиакомпания разрешит вернуть без штрафов все билеты, купленные с 5 марта по 10 апреля, удержав лишь 1000 руб. сервисного сбора за перелет. Отказаться от полета с возвратом денег можно за 40 минут до вылета.

Официально авиакомпании не сообщали о падении продаж, но их сотрудники признавали снижение спроса на зарубежные перелеты. По прогнозу Международной ассоциации воздушного транспорта, глобальный пассажиропоток у авиакомпаний может упасть в этом году на 11–19%, трафик в Западной Европе, наиболее пострадавших от вируса странах Азии и на Ближнем Востоке может упасть на 23–24%, в Восточной Европе — на 9%.