В БФУ рассказали о «мегапроблеме» с нехваткой мест для размещения иностранцев

В БФУ рассказали о «мегапроблеме» с нехваткой мест для размещения иностранцев
Виталий Невар / Новый Калининград
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Балтийский федеральный университет им. И. Канта вынужден отказывать в приеме иностранных абитуриентов из-за дефицита мест в общежитиях. В прошлую приемную кампании в связи с этим отказ получили 325 иностранных абитуриентов. Об этом в интервью «Новому Калининграду» сообщил временно исполняющий обязанности ректора БФУ им. И. Канта Александр Федоров.

«К сожалению, это мегапроблема. Миграционное законодательство таково, что иностранный студент должен жить только на территории вуза», — сказал Федоров.

По его словам, университет рассматривал варианты быстрых решений данной проблемы с покупкой готовых зданий, но подходящей недвижимости найти не удалось. «Мы перебрали только сейчас за полгода шесть вариантов, а до этого, думаю, еще больше. Ничего не нашли», — отметил врио ректора.

В 2020 году БФУ им. И. Канта должен достроить пять небольших общежитий на 700 мест, но это не закроет потребности в жилье для студентов. На сентябрь прошлого года требовалось 1325 мест в общежитиях.

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