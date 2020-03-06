Минобразования просит проинформировать родителей о деструктивности песен Элджея

В образовательные учреждения региона разосланы письма с рекомендациями проинформировать «родительскую общественность» о деструктивности песен российского исполнителя, выступающего под псевдонимом «Элджей». Тест письма имеется в распоряжении «Нового Калининграда».



Как говорится в письме за подписью областного замминистра образования Светланы Шишко, «пропаганда деструктивного поведения», содержащаяся в песнях Элджея, способствует возникновению терпимого отношения к наркотикам, «в результате популяризации наркотической субкультуры опасности подвергается самая незащищенная группа населения — несовершеннолетние». Отмечается, что последние составляют основную часть аудитории «таких исполнителей», а также, что песни Элджея «нарушают наркологическую и информационную безопасность детей».

К документу прилагается несколько заключений экспертов. Им предложили проанализировать тексты песен «Розовое вино», «Дисконнект», «Ультрафиолетовая лампа», «Дэнсим», «Бошки дымятся», Bounce, I love, ZEF, Ecstasy, Hello Kitty. По мнению экспертной группы Московского НПЦ наркологии, все тексты относятся «к информации, запрещенной для распространения среди детей», поскольку содержат слова, словосочетания и фразы, которые привлекают внимание к наркотикам: «воняет травой», «ты прешь меня, как кристалл», «я просто красивый торч», «наркотики».

Доктор филологических наук, завкафедрой факультета искусств МГУ Ольга Крюкова отмечает, что значительная часть лексики текстов данных песен принадлежит к семантическому полю «наркотики». В качестве одного из примеров она приводит слово «мариванна» (на молодежном сленге — марихуана) в контексте фразы «алкоголь и мариванна». Другие примеры — слова: «барыги», «красивый торч» (наркоман) и др. По мнению филолога, в тексах песен содержится «информация, направленная на привлечение внимания к наркотическим средствам, культу наркоманского образа жизни и времяпрепровождению с употреблением наркотиков».

Государственная Академия постдипломного педагогического образования Санкт-Петербурга проанализировала текст песни «Экстази». «Содержание представленного для анализа текста песни имеет ярко выраженную антипедагогическую направленность, несет риски разрушения духовно-нравственных ценностей молодежи и подростков», «направлено на отрицание традиционных нравственных, семейных ценностей, формирование асоциальных ценностей и и асоциального образа жизни и поведения у несовершеннолетних, неуместной толерантности к беспорядочным интимно-личностным отношениям», указывает ректор академии Степан Жолован.

В региональном минобразования факт рассылки письма подтвердили. «Это были рекомендации Минпросвещения [России], а мы их уже просто довели до сведения муниципалитетов», — прокомментировали ситуацию в министерстве.

В феврале 2020 года в Калининграде был отменен концерт Элджея, организаторы объяснили это большим давлением со стороны госорганов и общественных организаций.

Ранее концерты этого исполнителя отменялись в Нижнем Новогороде, Воронеже, Махачкале, Якутске, Челябинске и других городах.