В Москве выздоровел первый заболевший коронавирусом

В Москве выздоровел первый заболевший коронавирусной инфекцией, пишет РИА «Новости» со ссылкой на заместителя мэра столицы по вопросам социального развития Анастасию Ракову.



«У нас есть хорошая информация. Первый наш заболевший выздоровел, у него уже несколько раз подтвердились пробы об отсутствии у него инфекции, в ближайшие дни мы его выпишем», — сказала Ракова.

Всего в мире в данный момент подтверждено более 100 тысяч случаев заражения коронавирусом. В России за последние сутки зафиксировано шесть новых случаев заболевания.