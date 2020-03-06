В Москве выздоровел первый заболевший коронавирусом

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В Москве выздоровел первый заболевший коронавирусной инфекцией, пишет РИА «Новости» со ссылкой на заместителя мэра столицы по вопросам социального развития Анастасию Ракову.

«У нас есть хорошая информация. Первый наш заболевший выздоровел, у него уже несколько раз подтвердились пробы об отсутствии у него инфекции, в ближайшие дни мы его выпишем», — сказала Ракова.

Всего в мире в данный момент подтверждено более 100 тысяч случаев заражения коронавирусом. В России за последние сутки зафиксировано шесть новых случаев заболевания.



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