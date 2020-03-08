Власти Италии готовятся закрыть Ломбардию и другие регионы на карантин

Правительство Италии подготовило распоряжение о закрытии области Ломбардия, а также 14 провинций в областях Эмилия-Романья, Марке, Венето и Пьемонт с целью ограничения распространения коронавируса. Кроме того, в документе говорится о закрытии школ, музеев, кинотеатров и других публичных мероприятий на период с 8 марта по 3 апреля, сообщает Reuters.



По данным на 8 марта общее число случаев заражения с момента появления вируса в Италии составило 5 883 человека. Из них 589 человек выздоровели, 233 — умерли. Всего в мире число заразившихся коронавирусом превысило 106 тысяч человек, зафиксировано почти 3,6 тысячи смертей. В России зафиксировано 15 случаев заболевания.