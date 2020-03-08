Власти Италии готовятся закрыть Ломбардию и другие регионы на карантин

Власти Италии готовятся закрыть Ломбардию и другие регионы на карантин
Денис Туголуков / Новый Калининград
Продолжение: Авиакомпания «Победа» приостанавливает все полеты в Италию из-за коронавируса
Все новости по теме: Эпидемия коронавируса в 2020 году

Правительство Италии подготовило распоряжение о закрытии области Ломбардия, а также 14 провинций в областях Эмилия-Романья, Марке, Венето и Пьемонт с целью ограничения распространения коронавируса. Кроме того, в документе говорится о закрытии школ, музеев, кинотеатров и других публичных мероприятий на период с 8 марта по 3 апреля, сообщает Reuters.

По данным на 8 марта общее число случаев заражения с момента появления вируса в Италии составило 5 883 человека. Из них 589 человек выздоровели, 233 — умерли. Всего в мире число заразившихся коронавирусом превысило 106 тысяч человек, зафиксировано почти 3,6 тысячи смертей. В России зафиксировано 15 случаев заболевания.


Подписывайтесь на наш канал в Telegram.

Тема в развитии



Комментировать (2)

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]

Комментарии к событию

prealoader
prealoader
???
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2020 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная 2, офис 310, 307

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Туголуков Д.А.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2018», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter