Авиакомпания «Победа» приостанавливает все полеты в Италию из-за коронавируса

Авиакомпания «Победа» приостанавливает все полеты в Италию из-за коронавируса
Денис Туголуков / Новый Калининград
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Российская низкобюджетная авиакомпания «Победа» до конца марта приостанавливает все полеты в Италию и обратно. Соответствующее сообщение опубликовано в социальных сетях лоукостера в воскресенье, 8 марта.

«„Победа“ приостанавливает полеты из Москвы в Бергамо, Рим, Римини, Пизу и Тревизо с 11 по 31 марта 2020 года в связи с введенным итальянским правительством запретом на въезд/выезд на территорию Ломбардии, Римини, Тревизо и других провинций», — говорится в сообщении.

Также там отмечается, что пассажиры, уже купившие билеты в Италию, смогут либо совершить перелёт рейсами «Аэрофлота» в/из Милана, Рима, Венеции и Болоньи, либо оформить полный возврат денежных средств.

О том, что правительство Италии подготовило распоряжение о закрытии области Ломбардия, а также 14 провинций в областях Эмилия-Романья, Марке, Венето и Пьемонт с целью ограничения распространения коронавируса, стало известно также 8 марта.


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