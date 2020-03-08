В Калининградской области выявлен первый заболевший коронавирусом

В Калининградской области выявлен первый заболевший коронавирусом
Виталий Невар / Новый Калининград
Продолжение: В правительстве рассказали о состоянии заболевшей коронавирусом калининградки
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Первый случай заражения коронавирусом COVID-19 выявлен в Калининградской области. Об этом в воскресенье, 8 марта, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

Также новые случаи заболевания выявлены в Московской и Белогородской областях. Все трое граждан с подтвержденным диагнозом посещали Италию в последние две недели. Они госпитализированы и находятся в инфекционных боксах.

«Определен круг лиц, с которыми они контактировали на территории Российской Федерации. Ведется работа по помещению контактных лиц под медицинское наблюдение. Проводится их лабораторное обследование», — отмечают в ведомстве.

Таким образом общее число зарегистрированных в РФ случаев COVID-19 достигло 17, из них 2 у граждан Китая, 14 у граждан России, вернувшихся из Италии, 1 у гражданина Италии.


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