В Калининградской области выявлен первый заболевший коронавирусом

Первый случай заражения коронавирусом COVID-19 выявлен в Калининградской области. Об этом в воскресенье, 8 марта, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

Также новые случаи заболевания выявлены в Московской и Белогородской областях. Все трое граждан с подтвержденным диагнозом посещали Италию в последние две недели. Они госпитализированы и находятся в инфекционных боксах.



«Определен круг лиц, с которыми они контактировали на территории Российской Федерации. Ведется работа по помещению контактных лиц под медицинское наблюдение. Проводится их лабораторное обследование», — отмечают в ведомстве.

Таким образом общее число зарегистрированных в РФ случаев COVID-19 достигло 17, из них 2 у граждан Китая, 14 у граждан России, вернувшихся из Италии, 1 у гражданина Италии.