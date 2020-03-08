В правительстве рассказали о состоянии заболевшей коронавирусом калининградки

Заболевание у жительницы Калининградской области, заразившейся коронавирусом во время путешествия в Италию, проходит в легкой форме. Пациентка изолирована, случаев заражений у ее родственников не выявлено. Об этом «Новому Калининграду» сообщил глава пресс-службы регионального правительства Дмитрий Лысков.



«Коронавирус был выявлен в ходе скрининга у женщины, прибывшей из Италии. В ее случае заболевание проходит в крайне легкой форме, практически бессимптомно, состояние хорошее. Она помещена в карантин, в бокс в одном из лечебных учреждений Калининградской области, — сказал Лысков. — Круг знакомых — семья и близкие друзья, с которыми она контактировала — уже выявлен, семья проверена — у них заражения нет».

О том, что первый случай заражения коронавирусом COVID-19 выявлен в Калининградской области, стало известно в воскресенье, 8 марта. Таким образом общее число зарегистрированных в РФ случаев COVID-19 достигло 17, из них 2 у граждан Китая, 14 у граждан России, вернувшихся из Италии, 1 у гражданина Италии.