Израиль вводит обязательный карантин для всех прибывших из-за границы

В Израиле из-за коронавируса решено ввести обязательный 14-дневный карантин для всех прибывающих в страну, передаёт BBC со ссылкой на премьер-министра Биньямина Нетаньяху. Правило распространяется как на иностранце, так и на граждан Израиля, проживающих, или находящихся за границей — таких сейчас 268 тысяч.



Тем временем в Италии принято решение расширить действие карантинных мер, включая ограничение публичных собраний и спортивных мероприятий, а также закрытие школ, на всю страну. Ранее карантин действовал только в северных регионах.