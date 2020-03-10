Глава ВОЗ: угроза пандемии коронавируса стала вполне реальной

Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус не исключил, что эпидемия коронавируса COVID-19 может перерасти в пандемию, передаёт «Интерфакс».



«Коронавирус уже присутствует в очень многих странах, и угроза пандемии стала вполне реальной», — сказал глава ВОЗ на пресс-конференции в Женеве.

Он напомнил, что это будет далеко не первая пандемия в истории, и человечество способно справляться с такими проблемами.

Согласно критериям ВОЗ, пандемия — распространение нового заболевания в мировых масштабах. К примеру, пандемия гриппа происходит, когда появляется новый вирус, к которому у большинства людей нет иммунитета, и распространяется по всему миру.

В мире уже более 100 тысяч случаев заражения новым коронавирусом. По данным издания, наиболее сложная ситуация сложилась в Южной Корее, Италии и Иране.