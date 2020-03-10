Роспотребнадзор советует воздержаться от посещения общественных мест

Роспотребнадзор советует воздержаться от посещения общественных мест
Виталий Невар / Новый Калининград
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Роспотребнадзор советует в качестве меры профилактики заражения новым коронавирусом не ходить в общественные места и носить маску. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства во вторник, 10 марта.

«Воздержитесь от посещения общественных мест: торговых центров, спортивных и зрелищных мероприятий, транспорта в час пик. Используйте одноразовую медицинскую маску (респиратор) в общественных местах, меняя ее каждые 2-3 часа. Избегайте близких контактов и пребывания в одном помещении с людьми, имеющими видимые признаки ОРВИ (кашель, чихание, выделения из носа)», — говорится в сообщении Роспотребнадзора.

Также специалисты рекомендуют чаще мыть руки с мылом, дезинфицировать гаджеты, избегать телесных контактов и пользоваться только индивидуальными предметами личной гигиены. Отмечается, что симптомы заболевания новой коронавирусной инфекции сходны с симптомами обычного гриппа. К ним относятся высокая температура тела, головная боль, слабость, кашель, затрудненное дыхание, боли в мышцах, тошнота, рвота и диарея. При проявлении этих симптомов рекомендовано остаться дома и вызвать врача.

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