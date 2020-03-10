Польша ввела санитарный контроль на границе с Калининградской областью

Польша ввела санитарный контроль на границе с Калининградской областью
Польша ввела карантин на границе с Калининградом
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В Польше вводится санитарный контроль на всех границах, в том числе с Калининградской областью. Такие меры введены в связи с эпидемией коронавируса, сообщает пресс-служба правительства страны.

«Пункты санитарного контроля, которые мы запускаем, будут работать круглосуточно», — уточнил министр Мариуш Каминский.

Он пояснил, что 9 марта в 15:00 были запущены пять пунктов на границе с Германией и Чехией, а с 10 марта все медицинские и санитарные процедуры будут осуществляться также на востоке страны, то есть на границах с Украиной, Белоруссией и Россией. Санитарный контроль будет осуществляться и на поездах, пересекающих границы, и в морских портах.

Санитарный контроль на границах будет заключаться в измерении температуры пассажиров. Затем сотрудники будут собирать «пассажирские карточки» и «карточки водителя» (содержащие контактные данные и место поездки), которые будут перенаправлены в офисы воеводства и введены в специальную систему. Это необходимо для того, чтобы иметь возможность быстро добраться до тех, с кем пациент имел контакт в случае обнаружения заболевших.


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