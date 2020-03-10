Польша оставляет только по 1 полосе для легковых машин на всех пунктах пропуска

Польша оставляет только по 1 полосе для легковых машин на всех пунктах пропуска
Алексей Милованов / Новый Калининград
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На всех автомобильных пунктах пропуска на границе с Польшей с 11 марта изменяется организация движения для легковых автомобилей. На польской стороне будет работать только одна полоса. Оформление грузового транспорта и автобусов останется без изменений.Об этом «Новому Калининграду» сообщили в отделении по связям с общественностью Калининградской областной таможни.

Такие меры объясняются угрозой распространения коронавируса. Они будут действовать с 11 марта 2020 года с 08:00 по польскому времени. Сколько времени продлится ограничение, не уточняется. В российском ведомстве просят учитывать эту информацию при планировании поездок в Польшу.

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