В Советске горожане рассказали, чего хотят от благоустройства площади Ленина

В Советске прошли общественные обсуждения по созданию комфортной городской среды на площади Ленина. Жители города предлагали свои варианты благоустройства с 21 февраля по 3 марта, сообщает пресс-служба Советского городского округа.

Всего от горожан поступило 56 предложений. Среди них: сделать площадь Ленина пешеходной зоной; перенести остановку, расположенную в районе ДК; установить лавки, фонари, урны и др.; провести реконструкцию памятника Ленину; устроить капитальный ремонт покрытия площади. Предложения жителей войдут в проект по благоустройству территории.

Реализация проекта возможна в случае победы во Всероссийском конкурсе лучших проектов в сфере создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. В этом конкурсе ранее выиграл Неман. Теперь муниципалитет получит федеральный грант в объеме 45 млн рублей.