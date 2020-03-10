В Советске горожане рассказали, чего хотят от благоустройства площади Ленина

В Советске горожане рассказали, чего хотят от благоустройства площади Ленина
Виталий Невар / Новый Калининград
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В Советске прошли общественные обсуждения по созданию комфортной городской среды на площади Ленина. Жители города предлагали свои варианты благоустройства с 21 февраля по 3 марта, сообщает пресс-служба Советского городского округа.

Всего от горожан поступило 56 предложений. Среди них: сделать площадь Ленина пешеходной зоной; перенести остановку, расположенную в районе ДК; установить лавки, фонари, урны и др.; провести реконструкцию памятника Ленину; устроить капитальный ремонт покрытия площади. Предложения жителей войдут в проект по благоустройству территории.

Реализация проекта возможна в случае победы во Всероссийском конкурсе лучших проектов в сфере создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. В этом конкурсе ранее выиграл Неман.  Теперь муниципалитет получит федеральный грант в объеме 45 млн рублей.

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