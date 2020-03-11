«Может, вообще границу закрыли?»: на погранпереходах с Польшей образовались очереди

«Может, вообще границу закрыли?»: на погранпереходах с Польшей образовались очереди
Алексей Милованов / Новый Калининград
Продолжение: В Польше начали продавать талисманы от коронавируса
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На погранпереходах между Калининградской областью и Польшей образовались очереди из автомобилей, выезжающих с территории РФ. Об этом сообщают очевидцы в социальных сетях.

Как следует из сообщений, значительная часть путешествующих оказалась не в курсе введения Польшей санитарного контроля и сокращения числа работающих полос для легковых автомобилей на всех пунктах пропуска до одной.

«Сейчас на Гжехотках, нейтралка на въезд в Польшу стоит. Поляки на выезд в Россию измеряют температуру термометром, наши — тепловизором. Все от всех шарахаются», — написала одна из жительниц Калининграда. «Подскажите пожалуйста, как Гжехотки? Стою на Мамоново, говорят закрыли границу», — поделилась слухами другая.

«Гжехотки. Стоим между шлагбаумами 1,5 часа», — написал один из пользователей, «застрявших» на нейтральной полосе. «Гроново тоже не фонтан. От Duty free и дальше вообще без движения минут 40», — добавил другой.

На вопрос одного из водителей «Куда лучше сунуться?», некоторые путешественники отвечают «Никуда», добавляя, что многие автомобилисты не выдерживают, разворачиваются и уезжают с пунктов пропуска.

О том, что на всех автомобильных пунктах пропуска на границе с Польшей с 11 марта изменяется организация движения для легковых автомобилей, стало известно 10 марта. На польской стороне на каждом из пунктов пропуска для легковушек будет работать только одна полоса. Оформление грузового транспорта и автобусов останется без изменений.

Такие меры в Польше объяснили угрозой распространения коронавируса. Сколько времени продлится ограничение, не уточняется. В отделении по связям с общественностью Калининградской областной таможни просят учитывать данную информацию при планировании поездок в Польшу.


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