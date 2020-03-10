Командующий вооруженными силами Польши заразился коронавирусом

Коронавирус обнаружен у командующего Вооруженными силами Польши генерала Ярослава Мики после поездки военачальника в Германии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой «Твиттер» министерства национальной обороны республики.



«После возвращения с военного совета в Германии у генерала Мики подтверждено наличие коронавируса. Лица, сопровождавшие генерала, были изолированы. Командующий чувствует себя хорошо», — указано в сообщении.

В Польше на данный момент зафиксировано 20 подтвержденных случаев вызванного новым коронавирусом заболевания, 467 человек госпитализированы с подозрением на коронавирус и более 1 тыс. находятся в условиях домашнего карантина, сообщает ТАСС.