На променаде в Зеленоградске оборудуют новый спуск к морю

В Зеленоградске планируют оборудовать новый спуск к морю с променада. Об этом сообщается на сайте администрации муниципалитета.



Чиновники выдали разрешение на оборудование пешеходного лестничного спуска с променада и пандуса для маломобильных групп населения в восточной части набережной. Работы должны завершить к началу курортного сезона 2020 года.

В западной части Зеленоградска планируют реконструировать берегозащитные сооружения. На эти цели хотят выделить из областного бюджета 147 млн рублей. Деньги предусмотрены на 2020-2021 годы.

