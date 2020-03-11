На променаде в Зеленоградске оборудуют новый спуск к морю

На променаде в Зеленоградске оборудуют новый спуск к морю
Фото с сайта администрации Зеленоградска
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В Зеленоградске планируют оборудовать новый спуск к морю с променада. Об этом сообщается на сайте администрации муниципалитета.

Чиновники выдали разрешение на оборудование пешеходного лестничного спуска с променада и пандуса для маломобильных групп населения в восточной части набережной. Работы должны завершить к началу курортного сезона 2020 года.

В западной части Зеленоградска планируют реконструировать берегозащитные сооружения. На эти цели хотят выделить из областного бюджета 147 млн рублей. Деньги предусмотрены на 2020-2021 годы.

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