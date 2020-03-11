В России за сутки не зарегистрировано новых случаев заболевания коронавирусом

За последние сутки в России не зарегистрировано новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом утром в среду, 11 марта, сообщает пресс-служба федерального Роспотребнадзора.
Всего в РФ на данный момент зарегистрировано 20 случаев коронавирусной инфекции, из них 2 у граждан КНР, 17 у граждан России, вернувшихся из Италии, 1 у гражданина Италии. Выздоровели и выписаны 2 граждан КНР, 1 гражданин России. Также выписаны граждане России, эвакуированные из Японии с лайнера Diamond Princess.Один из случаев заболевания зарегистрирован у жительницы Калининградской области. В областном правительстве заявили, что женщина заразилась во время путешествия в Италию, заболевание у нее проходит в легкой форме.
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