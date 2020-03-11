В областном минздраве не смогли сказать, сколько денег нужно на «Спинразу»

Министр здравоохранения области Александр Кравченко затруднился ответить на вопрос, сколько всего средств понадобится на покупку «Спинразы» для обеспечения детей со спинальной мышечной атрофией и сколько стоит курс препарата, но закупок в течение года будет проводиться «столько, сколько нужно». Об этом он сообщил корреспонденту «Нового Калининграда» после заседания комитета облдумы в среду, 11 марта.

«Мы считали госзадание для того, чтобы не под Милану или Трофима условно, а несколько введений. „Плечо“ таково, что если препарат „пойдет“, то мы сможем его дозакупать, и у нас будет время, и его хватит на столько, чтобы обеспечить непрерывно двух детей, имеющих показания. Вот и все, просто дорогостоящий препарат, и если мы его приобретем, и он по какой-то причине не „пойдет“, а препарат не такой безопасный на самом деле, тогда мы что с ним дальше будем делать?», — сказал министр.

Напомним, региональное правительство внесло в областную Думу поправки в бюджет, которые предусматривают выделение 23,0 млн рублей на препарат «Спинраза», его назначают при спинальной мышечной атрофии. В регионе он требуется двум детям — Милане и шестилетнему Трофиму из Неманского ГО. Препарат должны получить оба ребенка, закупку планируется провести 19 апреля.