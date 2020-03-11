В областном минздраве не смогли сказать, сколько денег нужно на «Спинразу»

В областном минздраве не смогли сказать, сколько денег нужно на «Спинразу»
Виталий Невар / Новый Калининград
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Министр здравоохранения области Александр Кравченко затруднился ответить на вопрос, сколько всего средств понадобится на покупку «Спинразы» для обеспечения детей со спинальной мышечной атрофией и сколько стоит курс препарата, но закупок в течение года будет проводиться «столько, сколько нужно». Об этом он сообщил корреспонденту «Нового Калининграда» после заседания комитета облдумы в среду, 11 марта.

«Мы считали госзадание для того, чтобы не под Милану или Трофима условно, а несколько введений. „Плечо“ таково, что если препарат „пойдет“, то мы сможем его дозакупать, и у нас будет время, и его хватит на столько, чтобы обеспечить непрерывно двух детей, имеющих показания. Вот и все, просто дорогостоящий препарат, и если мы его приобретем, и он по какой-то причине не „пойдет“, а препарат не такой безопасный на самом деле, тогда мы что с ним дальше будем делать?», — сказал министр.

Напомним, региональное правительство внесло в областную Думу поправки в бюджет, которые предусматривают выделение 23,0 млн рублей на препарат «Спинраза», его назначают при спинальной мышечной атрофии. В регионе он требуется двум детям — Милане и шестилетнему Трофиму из Неманского ГО. Препарат должны получить оба ребенка, закупку планируется провести 19 апреля.



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