В Польше закрывают все образовательные и культурные учреждения

В Польше из-за коронавируса приостанавливают работу все культурные и учебные учреждения, пишут wiadomosci.gazeta.pl.
«Мы приняли решение закрыть все учебные заведения и ВУЗы на две недели с понедельника, 16 марта», — цитирует издание премьер-министра страны Матеуша Моравецкого.
Заведения будут открыты в ближайшие дни для того, чтобы родители могли обеспечить уход за своими детьми. Родителей, которые имеют для этого все возможности, просят оставить детей дома раньше. Закрыты с 12 по 25 марта также будут музеи, кинотеатры и театры.
Материал подготовлен при поддержке Польского культурного центра в Калининграде
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