В Польше закрывают все образовательные и культурные учреждения

В Польше закрывают все образовательные и культурные учреждения
Алексей Милованов / Новый Калининград
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В Польше из-за коронавируса приостанавливают работу все культурные и учебные учреждения, пишут wiadomosci.gazeta.pl.

«Мы приняли решение закрыть все учебные заведения и ВУЗы на две недели с понедельника, 16 марта», — цитирует издание премьер-министра страны Матеуша Моравецкого.

Заведения будут открыты в ближайшие дни для того, чтобы родители могли обеспечить уход за своими детьми. Родителей, которые имеют для этого все возможности, просят оставить детей дома раньше. Закрыты с 12 по 25 марта также будут музеи, кинотеатры и театры.

Материал подготовлен при поддержке Польского культурного центра в Калининграде  

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