«Полки в супермаркетах пусты»: жители Польши массово скупают мыло, воду и продукты

Жители Польши массово скупают в супермаркетах мыло, дезинфицирующие гели, туалетную бумагу, а также воду, бакалею и некоторые другие продукты питания. Об этом сообщает ряд СМИ республики.



«Из-за сообщений о новых случаях коронавирусной инфекции многие люди отправились в магазины. Полки в некоторых супермаркетах пусты. „В „Бедронке“ на улице Рыдыгера в Варшаве сметены, помимо прочего, полки с рисом. В 12 часов на стоянке не было мест, где можно было бы припарковаться нормально. Все побежали в магазины“», — цитирует одну из своих читательниц Gazeta.pl.

«Мы получаем информацию о том, что во многих магазинах Познани не хватает основных товаров, — пишет Eska.pl. — После полудня на полках отсутствуют мыло, дезинфицирующие гели и туалетная бумага. Ситуация не лучше, когда дело доходит до продуктов питания. У дискаунтеров есть различные виды мяса, мясное ассорти и сыр, но практически нет овощей, фруктов или воды в бутылках. Хлеб становится найти все сложнее и сложнее».

Издание Superbiz.se.pl сообщает, что только за последнюю неделю февраля стоимость покупательской корзины в Польше увеличилась на 17 процентов по сравнению с той же неделей годом ранее. Продажи мыла выросли на 66%, туалетной бумаги — на 24%, муки — на 84%, риса — на 95%, макарон — на 65%.



В Польше за минувшие сутки было зафиксировано три новых случая коронавируса. Всего в республике насчитывается 25 случаев заражения.



Власти Польши ввели санитарный контроль на всех границах. Число работающих полос для пропуска легковых автомобилей на пунктах пропуска на границе с Калининградской областью сократили до одной. Из-за этого там возникли многочасовые очереди.

