В Янтарном из-за шторма частично отменили занятия в школах

Из-за штормового предупреждения в четверг, 12 марта, в школах Янтарного частично отменяются занятия. Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава городского округа Алексей Заливатский.

Занятия в школах отменяются для учеников 1-8 классов, они будут учиться в дистанционном режиме. 9-11 классы учатся в обычном режиме. Детские сады работают в обычном режиме. Детская школа искусств, спорткомплекс и дом культуры занятия в детских кружках и секциях проводить не будут.

«Просим соблюдать меры предосторожности при выходе из дома и нахождении на улице, пропуск занятий у старшеклассников по погодным условиям не будет считаться неуважительным», — отмечается в сообщении Заливатского.

Отметим, что такие решения принимаются властями муниципалитетов самостоятельно, от других городских округов таких сообщений пока не поступало.