Россия ограничивает авиасообщение с Германией, Испанией и Францией

Россия с 13 марта ограничивает авиасообщение с Германией, Испанией и Францией. Росавиация выпустила сообщение о введении почти полного запрета, информирует «Коммерсант».

Такие меры необходимы из-за распространения коронавируса. Частично будут сохранены рейсы «Аэрофлота» из Шереметьево в Берлин, Мюнхен, Франкфурт-на-Майне, Мадрид, Барселону и Париж (как туда, так и обратно).

Прежде Россия уже вводила ограничение авиасообщения с Китаем, Южной Кореей и Ираном. С Италией авиасообщение формально не ограничено, но авиакомпании уже отменили подавляющую часть рейсов в страну.