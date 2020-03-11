Россия ограничивает авиасообщение с Германией, Испанией и Францией

Россия ограничивает авиасообщение с Германией, Испанией и Францией
Виталий Невар / Новый Калининград
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Россия с 13 марта ограничивает авиасообщение с Германией, Испанией и Францией. Росавиация выпустила сообщение о введении почти полного запрета, информирует «Коммерсант».

Такие меры необходимы из-за распространения коронавируса. Частично будут сохранены рейсы «Аэрофлота» из Шереметьево в Берлин, Мюнхен, Франкфурт-на-Майне, Мадрид, Барселону и Париж (как туда, так и обратно).

Прежде Россия уже вводила ограничение авиасообщения с Китаем, Южной Кореей и Ираном. С Италией авиасообщение формально не ограничено, но авиакомпании уже отменили подавляющую часть рейсов в страну.

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