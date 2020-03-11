Из-за шторма отменили занятия в школах Светлогорска, Зеленоградска, Пионерского

Из-за шторма отменили занятия в школах Светлогорска, Зеленоградска, Пионерского
Виталий Невар / Новый Калининград
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В связи с объявленным штормовым предупреждением отменены занятия в школах и учреждениях допобразования Светлогорского, Зеленоградского и Пионерского городских округов. Об этом сообщают местные администрации.

В частности, принято решение 12 марта отменить занятия во всех классах образовательных школ Светлогорского округа, в ФОКе «Светлогорский», Детской школе искусств, ДЮЦе Светлогорска. Детским дошкольным учреждениям рекомендовано в течении завтрашнего дня воздержаться от прогулок. Отменены занятия в общеобразовательной школе, школе искусств и спортшколе Пионерского. В Зеленоградском ГО не будут работать общеобразовательные учреждения.

Ранее аналогичное решение приняли в Янтарном, в Калининграде объявили об отмене занятий для второй смены во всех школах города.

В Калининградской области объявлено штормовое предупреждение, ожидается ураганный ветер с порывами до 35 м/с.

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