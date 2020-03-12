Нацпарк «Куршская коса» предупредил о возможном подтоплении дороги

В национальном парке «Куршская коса» предпринимают повышенные меры безопасности из-за прогнозируемого шторма 12 марта. Об этом сообщили в пресс-службе нацпарка.

Как отмечается в сообщении, на косе ожидается ветер 27 м/с с порывами более 30 м/с. Он может вызвать сильные нагоны морских вод, «а они всегда чреваты размывом берегов и даже прорывом вод в районе 1-2 км косы и подтоплением дороги».

«Сильный ветер и дождь наломают веток и могут вызвать заторы на дороге», — предупредили в нацпарке.

Руководство парка советует воздержаться от поездок на косу, не оставлять транспорт и самим не находиться вблизи деревьев и информационных щитов.

Напомним, ранее МЧС объявило штормовое предупреждение в Калининградской области.