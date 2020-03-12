Польша считает «Северный поток-2» угрозой для Европы

Польша считает «Северный поток-2» угрозой для Европы
Виталий Невар / Новый Калининград
Все новости по теме: Польша

МИД Польши считает, что газопровод «Северный поток-2» подорвет европейскую солидарность и безопасность. Об этом заявил глава министерства Яцек Чапутович, пишет в четверг, 12 марта, РБК.

«Газопровод будет иметь отрицательные политические и экономические последствия для ЕС и усилит нашу зависимость от ненадежного поставщика — „Газпрома“, — цитирует издание чиновника. — Это приведет к квазимонополии одного подрядчика и единственного пути поставок».

Говоря о намерении Варшавы продлить с Россией контракт о транзите газа, Чапутович заявил, что «Польша готова к любому сценарию».

Нынешний контракт на транзит газа через Польшу заканчивается в мае 2020 года.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram.



Комментировать (3)

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]

Комментарии к событию

prealoader
prealoader
???
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2020 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная 2, офис 310, 307

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Туголуков Д.А.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2018», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter