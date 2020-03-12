Польша считает «Северный поток-2» угрозой для Европы

МИД Польши считает, что газопровод «Северный поток-2» подорвет европейскую солидарность и безопасность. Об этом заявил глава министерства Яцек Чапутович, пишет в четверг, 12 марта, РБК.

«Газопровод будет иметь отрицательные политические и экономические последствия для ЕС и усилит нашу зависимость от ненадежного поставщика — „Газпрома“, — цитирует издание чиновника. — Это приведет к квазимонополии одного подрядчика и единственного пути поставок».

Говоря о намерении Варшавы продлить с Россией контракт о транзите газа, Чапутович заявил, что «Польша готова к любому сценарию».

Нынешний контракт на транзит газа через Польшу заканчивается в мае 2020 года.