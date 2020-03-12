«Аэрофлот» снизил тарифы экономкласса на международных рейсах

«Аэрофлот» снизил тарифы экономкласса на международных рейсах
Виталий Невар / Новый Калининград
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Компания «Аэрофлот» в среднем на 10% снизила тарифы класса «Эконом» на всех международных рейсах. Об этом сообщает «Коммерсант».

«Тарифы снижены на всех международных воздушных линиях с отправлением из пунктов Российской Федерации. Общая стоимость перевозки, номинированная в евро (включая топливный сбор), снизится в среднем на 10%»,— сообщили в компании. Новые тарифы применяются в отношении рейсов «Аэрофлота» и его дочерних компаний и действуют во всех каналах продаж.

По сведениям издания, 12 марта в ходе торгов на Мосбирже акции «Аэрофлота» обрушились более чем на 8%.

Накануне стало известно, что Россия с 13 марта вводит почти полный запрет на полёты в Германию, Испанию, Италию и Францию из-за коронавируса COVID-19. Для «Аэрофлота» часть рейсов будет сохранена. Авиакомпания продолжит выполнять полёты из Москвы в Рим, Париж, Мадрид, Барселону, Берлин, Мюнхен и Франкфурт, а из Санкт-Петербурга — в Париж, Барселону, Мюнхен и Берлин.

Ранее Россия ограничила авиасообщение с Китаем, Южной Кореей и Ираном. С Италией авиасообщение формально не ограничено, но авиакомпании уже отменили подавляющую часть рейсов в страну.

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