«Ситуация действительно беспрецедентная»: выездной туризм в России упал на 60%

«Ситуация действительно беспрецедентная»: выездной туризм в России упал на 60%
Виталий Невар / Новый Калининград
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Из-за коронавируса выездной поток туристов из России упал на 60%, сообщает в четверг, 12 марта, «Интерфакс» со ссылкой на главу Ростуризма Зарину Догузову.

«Ситуация действительно беспрецедентная, падение на туррынке серьезное — и по выездному и по въездному направлению, — цитирует издание Догузову. — Выезд за границу из РФ в эти дни сократился приблизительно на 60%. По въездному туризму падение на 20-30%».

По ее словам, ситуация с пандемией негативно влияет на туризм во всем мире. При этом существенного спада внутреннего туризма в России не наблюдается.

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