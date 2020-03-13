Из-за карантина по коронавирусу заполнены все боксы инфекционных больниц области

Из-за карантина по коронавирусу заполнены все боксы инфекционных больниц области
Виталий Невар / Новый Калининград
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Из-за карантина по коронавирусу в области заполнены все боксы инфекционных больниц. Об этом журналистам в пятницу, 13 марта, сообщил губернатор Антон Алиханов.

«Проживающие на территории области граждане ездят активно за рубеж, и, собственно говоря, это не ограничивается только Польшей и Литвой, с которыми мы граничим, но и многие ездят в ту же Францию, Германию, и эти страны стали красными в момент, когда там находились наши сограждане. Поэтому те, кто сейчас возвращается, это самая большая группа риска для нас. Мы уже сейчас полностью заполнили все боксы инфекционных больниц, мы разворачиваем дополнительные инфекционные койки в БСМП, потому что количество наблюдаемых лиц у нас выросло очень серьезно», — сказал он.

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