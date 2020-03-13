СМИ: первый случай заболевания коронавирусом датирован 17 ноября

Первый случай заражения коронавирусом, возможно, датируется 17-м ноября 2019 года. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на данные правительства Китая.

Теперь первым заразившимся считается 55-летний житель Хубэя. С 17 ноября ежедневно появлялись от одного до пяти новых случаев заражения. К 15 декабря таких случаев было 27, к 20 декабря — 60.

Опрос врачей в Ухане выявил, что медики не понимали, что имеют дело с новым вирусом до конца декабря. Чиновники выявили на данный момент 266 человек, которые заразились коронавирусом в 2019 году и все при этом в какой-то момент наблюдались врачами. Некоторые из этих случаев были установлены задним числом, после проверки анализов у уже выздоровевших людей.

Ученые стремятся найти пациента «номер ноль», чтобы установить первоисточник инфекции. На данный момент известно о первых девяти случаях заражения в ноябре — это четверо мужчин и пять женщин. Им от 39 до 79 лет, но не известно, являются ли они жителями Уханя или нет.