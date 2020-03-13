В правительстве назвали число сидящих на домашнем карантине в области

В регионе сейчас под домашним карантином находится 79 человек, министерство здравоохранения области работает в круглосуточном режиме. Об этом после оперативного совещания в правительстве в пятницу сообщил губернатор Антон Алиханов, передает корреспондент «Нового Калининграда».

«Есть к сожалению такие люди, их фамилии иногда даже очень даже известные, в истории нашего региона сыгравшие серьезную роль. И вот члены этих семей не находятся дома. Хотя должны. Мы их штрафуем, но к сожалению штрафы в 500 рублей не всегда является действенной мерой. А уголовная ответственность наступает в тот момент, когда выясняется, что человек заразил другого не находясь дома», — сказал Алиханов.