В правительстве рассказали, как нужно самоизолироваться после поездок за границу

В правительстве Калининградской области разъяснили, как жителям региона, вернувшимся из поездок за границу, и вновь прибывшим иностранцам уходить на карантин. Самоизолироваться обязаны все, кто приехал из стран, находящихся в «красной зоне» по заражению коронавирусом. На данный момент это Италия, Испания, Германия, Франция, Иран, Южная Корея и Китай.



Все люди, прибывшие из этих стран, обязаны самоизолироваться на две недели дома, если есть возможность остаться там в одиночестве. Возможна самоизоляция с семьёй, но тогда родственники подписывают согласие и тоже уходят на карантин. Если такой возможности нет, то пройти карантин можно в обсерваторе, расположенном в лагере «Паруса надежды» в Светлогорске, уточнили в пресс-службе правительства.

Иностранцам из «красных зон» на границе предлагают или ехать домой, или также уйти на двухнедельный карантин в отдельном жилье (гостиницы не считаются) или в лагере-обсерваторе.

Ранее очевидцы сообщили, что граждане Германии разворачиваются на границе с Калининградской области.