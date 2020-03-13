В правительстве рассказали, как нужно самоизолироваться после поездок за границу

В правительстве рассказали, как нужно самоизолироваться после поездок за границу
Виталий Невар / Новый Калининград
Продолжение: Губернатор: аптечные сети в регионе «не балуются в повышении цен», но есть перекупщики
Все новости по теме: Эпидемия коронавируса в 2020 году

В правительстве Калининградской области разъяснили, как жителям региона, вернувшимся из поездок за границу, и вновь прибывшим иностранцам уходить на карантин. Самоизолироваться обязаны все, кто приехал из стран, находящихся в «красной зоне» по заражению коронавирусом. На данный момент это Италия, Испания, Германия, Франция, Иран, Южная Корея и Китай.

Все люди, прибывшие из этих стран, обязаны самоизолироваться на две недели дома, если есть возможность остаться там в одиночестве. Возможна самоизоляция с семьёй, но тогда родственники подписывают согласие и тоже уходят на карантин. Если такой возможности нет, то пройти карантин можно в обсерваторе, расположенном в лагере «Паруса надежды» в Светлогорске, уточнили в пресс-службе правительства.

Иностранцам из «красных зон» на границе предлагают или ехать домой, или также уйти на двухнедельный карантин в отдельном жилье (гостиницы не считаются) или в лагере-обсерваторе.

Ранее очевидцы сообщили, что граждане Германии разворачиваются на границе с Калининградской области.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram.

Тема в развитии



Комментировать (2)

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]

Комментарии к событию

prealoader
prealoader
???
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2020 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная 2, офис 310, 307

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Туголуков Д.А.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2018», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter