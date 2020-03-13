Чехия из-за коронавируса полностью закрыла границы для иностранцев

Чехия из-за коронавируса полностью закрыла границы для иностранцев
Виталий Невар / Новый Калининград
Продолжение: В областном правительстве самоизолировались два сотрудника
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В Чехии с 16 марта запретили гражданам страны и иностранцам с правом временного или постоянного проживания выезжать за границу. Кроме того, запрещен въезд на территорию страны всем, за исключением тех граждан, кто имеет вид на жительство в республике. Такие меры продлятся до улучшения ситуации с коронавирусом, пишет «Коммерсант».

«Мы также запрещаем театральные, музыкальные, кино и другие представления, спортивные, культурные, религиозные, общественные, танцевальные, традиционные мероприятия и другие мероприятия»,— сказал премьер-министр Андрей Бабиш.

Ранее стало известно о временной приостановке полетов в Чехию и Словакию компанией «Победа». В стране зарегистрировано 117 больных коронавирусом.

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