Чехия из-за коронавируса полностью закрыла границы для иностранцев

В Чехии с 16 марта запретили гражданам страны и иностранцам с правом временного или постоянного проживания выезжать за границу. Кроме того, запрещен въезд на территорию страны всем, за исключением тех граждан, кто имеет вид на жительство в республике. Такие меры продлятся до улучшения ситуации с коронавирусом, пишет «Коммерсант».

«Мы также запрещаем театральные, музыкальные, кино и другие представления, спортивные, культурные, религиозные, общественные, танцевальные, традиционные мероприятия и другие мероприятия»,— сказал премьер-министр Андрей Бабиш.

Ранее стало известно о временной приостановке полетов в Чехию и Словакию компанией «Победа». В стране зарегистрировано 117 больных коронавирусом.