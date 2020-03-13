В областном правительстве самоизолировались два сотрудника

В областном правительстве самоизолировались два сотрудника
Виталий Невар / Новый Калининград
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В правительстве Калининградской области самоизолировались два сотрудника из-за угрозы заражения коронавирусом. Об этом в пятницу, 13 марта, сообщил губернатор Антон Алиханов на встрече с редакторами региональных СМИ. По его словам, в связи с необходимостью находиться на карантине сотрудники взяли больничный.

Для того, чтобы установить заражение, у жителей региона с подозрением на коронавирус берут анализы. Если результат оказался положительным, материалы направляют в лабораторию на основной территории России для подтверждения.

«И уже после подтверждения эта информация сначала вывешивается на сайте федерального оперативного штаба, и потом синхронно комментируем мы», — добавил Антон Алиханов.

По сведениям региональных властей на 13 марта, в общей сложности в регионе находится на домашнем карантине 79 человек. Министерство здравоохранения области работает в круглосуточном режиме.

В Калининградской области выявлено два случая заражения коронавирусом. Инфекцией заразились жительница региона, побывавшая в Италии, и её родственница. Второй случай зафиксировали, когда женщина находилась на карантине в стационаре.


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