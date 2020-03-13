Калининградец пришел покупать билет на автобус за границу в противогазе (фото)

На калининградский автовокзал днем в пятницу, 13 марта, пришел мужчина в противогазе. Как сообщил корреспонденту «Нового Калининграда» очевидец, посетитель покупал билеты в международной кассе.

В пятницу губернатор Антон Алиханов отметил, что Польша в ближайшее время, скорее всего, станет «красной зоной», куда невозможно въехать из-за коронавируса. Сейчас на границе работает только одна полоса, очереди достигают 15 часов.

8 марта стало известно о первом случае заражения коронавирусом в Калининградской области. Инфекцию выявили у жительницы региона, побывавшей в Италии. Женщину изолировали. Как отмечали в региональном правительстве, заболевание у неё проходит в лёгкой форме. В четверг стало известно о втором случае заболевания — вирус обнаружили у родственницы первой заболевшей.