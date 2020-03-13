Украина через 48 часов закрывает въезд в страну для иностранцев

Украина через 48 часов запретит въезд в страну для иностранных граждан в связи с распространением коронавируса. В стране зарегистрирована первая смерть от заболевания, сообщает «Интерфакс».

«Через 48 часов наша страна закроет границу для иностранных граждан. Министерство иностранных дел предупредит сейчас все учреждения, все страны... Через две недели, в зависимости от того, как будет развиваться ситуация, мы решение Совета национальной безопасности и обороны будем принимать», — сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.

Первая смерть от коронавируса зафиксирована на Украине в пятницу, 13 марта. 71-летняя жительница Радомышля (Житомирская область) была госпитализирована 12 марта с лабораторно подтвержденным диагнозом.