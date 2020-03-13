«Очереди — в жёлтой прессе»: перевозчики о ситуации на рейсах Калининград — Польша

Из-за ситуации с коронавирусом автобусные рейсы из Калининграда в Польшу отменять не планируют. Перевозчики работают в соответствии с прежним расписанием. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда» рассказали в пассажирских компаниях.

Представители предприятий «КёнигАвто» (выполняет рейсы из Калининграда в Гданьск и Гродно) и «Зеленоградск-Транс (возит пассажиров из областного центра в Гданьск) заверили, что время прохождения границы, несмотря на дополнительные меры, связанные с распространением инфекции, не увеличилось.

«Рейсовый автобус, который работает на регулярной основе, имеет приоритет по прохождению госграницы. В расписании у него указан соответствующий временной отрезок. Если автобус приедет раньше, его не пропустит пограничник», — пояснил директор компании «Зеленоградск-Транс» Сергей Блохов.

В «КёнигАвто» также заявили, что задержек на границе нет. «Автобусы выезжают с границы вовремя, оформление пассажиров происходит быстро», — отметил собеседник.

По словам представителей предприятий, анкеты, которые польская сторона ввела для водителей и пассажиров, заполняют в пути. «Мы заранее уже в типографии распечатали бланки, поэтому по пути следования пассажиры заполняют эти анкеты и тем самым сокращают время прохождения границы», — прокомментировал Сергей Блохов.





В организациях также сообщили, что пока не наблюдают массового отказа пассажиров от ранее запланированных поездок. «Есть какие-то моменты возврата по билетам. Мы у людей уточняем, они говорят: „Вот, там стоять по шесть-семь часов“. Но это в каких-то жёлтых прессах пишут, что в очереди долго стоять, не проехать. Транспорт турфирм — да, стоит. Один выезжал, мне рассказывали: в 13:00 отправился — в три часа ночи пересёк границу. Но это те, кто привык за сосисками ездить. У нас маршруты регулярные, рейсовые. Поэтому автобусы двигаются согласно расписанию», — разъяснил руководитель предприятия «Зеленоградск-Транс».

В компании «КёнигАвто» отметили, что билеты на рейсы из Калининграда в Польшу продолжают покупать и спрос существенно не снизился. «Пока пассажиров меньше не стало. Даже приходят покупают ещё билеты на субботу, воскресенье. Ждём решения Алиханова. Там вот говорят, что он собирается вроде как закрыть границу. Пока мы ездим, всё нормально. А что будет дальше, не знаю», — добавил представитель предприятия.

Ранее губернатор Антон Алиханов заявил, что по итогам заседания оперативного штаба в связи с коронавирусом принято решение запретить выезд за пределы региона чиновникам. При этом он высказал мнение, что может быть «определённый резон» и во введении запрета на выезд для всех жителей области.

В Польше закрыли на двухнедельный карантин образовательные и учебные учреждения. Также власти ввели санитарный контроль на всех границах. Число работающих полос для пропуска легковых автомобилей на пунктах пропуска на границе с Калининградской областью сократили до одной. Из-за этого там возникли многочасовые очереди. По состоянию на 13 марта в Польше зафиксировано 64 случая заражения коронавирусом, один человек умер.





Текст: Елена Калугина. Фото: Алексей Милованов / Новый Калининград