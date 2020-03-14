В Италии за сутки от коронавируса погибли еще 250 человек

Число жертв коронавируса в Италии за минувшую пятницу достигло 1,266 тыс. Всего за сутки в стране зарегистрировано 250 случаев летального исхода, вызываемого инфекцией заболевания. Об этом сообщает «Интерфакс».

По последним данным, по состоянию на 00:00 часов субботы общее число инфицированных в Италии достигло 17,660 тыс. человек.

По просьбе правительства страны для оказания помощи итальянским коллегам прибыла группа китайских медиков, имеющих опыт борьбы с коронавирусом, приобретенный в эпицентре заболевания городе Ухане провинции Хубэй. Вместе с ними в Италию было доставлено более 31 тонны необходимого для работы оборудования, медицинских защитных комплектов и препаратов.