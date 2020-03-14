В Польше зарегистрирована вторая смерть от коронавируса

В Польше зарегистрирована вторая смерть от коронавируса
Виталий Невар / «Новый Калининград»
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Польские СМИ сообщают о второй жертве коронавируса в стране. Погибший — 73-летний пациент из Вроцлава, который был госпитализирован в пятницу. Об этом сообщает gazetawroclawska.pl.

В субботу минздрав Польши объявил о трех новых пациентах из Нижней Силезии, в том числе двух из Вроцлава. Девять случаев коронавирусной инфекции уже подтверждены во Вроцлаве. Среди пациентов из Вроцлава вице-президент Credit Agricole, уточняет информагентство.

Напомним, накануне стало известно, что польские границы перекрываются в ночь с субботы на воскресенье, 15 марта. Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий объявил, что с 15 марта республика закрывает границу для иностранцев из-за коронавируса. Власти страны решили ввести эпидемическую угрозу. Польских граждан после прибытия из-за рубежа будут отправлять на двухнедельный карантин.

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