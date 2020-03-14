Облвласти уточнили, как вернуть деньги за сорванные из-за коронавируса туры

В правительстве области уточнили порядок возврата денег за не состоявшиеся из-за эпидемии коронавируса турпоездки. Информация размещена на сайте регионального кабмина.

Как уточнили в правительстве, в случае путешествия в страну, где действует режим угрозы безопасности туристов, гражданин вправе потребовать расторжения договора о реализации турпродукта и возврата суммы в размере его стоимости до начала путешествия.

В случае путешествия в страну, в отношении которой не введен режим угрозы безопасности туристов, можно потребовать расторжения договора о реализации турпродукта в связи с существенным изменением обстоятельств, из которых исходили стороны при заключении договора. К таковым относится, в том числе, невозможность совершения туристом поездки по не зависящим от него обстоятельствам.

При этом необходимо иметь в виду, что в таком случае турист возмещает туроператору фактически понесенные им расходы, если иное не предусмотрено законом или договором. В случае несогласия туриста с размером вычета он вправе оспорить действия туроператора в судебном порядке. При этом обязанность доказывания размера фактически понесенных расходов возлагается на туроператора.

В правительстве напомнили, что турист вправе обращаться по месту приобретения таких услуг для возврата денежных средств в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации и законодательством Российской Федерации о защите прав потребителей.