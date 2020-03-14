Облвласти уточнили, как вернуть деньги за сорванные из-за коронавируса туры

Облвласти уточнили, как вернуть деньги за сорванные из-за коронавируса туры
Виталий Невар / «Новый Калининград»
Продолжение: В школах Калининградской области вводить карантин по коронавирусу не планируют
Все новости по теме: Эпидемия коронавируса в 2020 году

В правительстве области уточнили порядок возврата денег за не состоявшиеся из-за эпидемии коронавируса турпоездки. Информация размещена на сайте регионального кабмина.

Как уточнили в правительстве, в случае путешествия в страну, где действует режим угрозы безопасности туристов, гражданин вправе потребовать расторжения договора о реализации турпродукта и возврата суммы в размере его стоимости до начала путешествия.

В случае путешествия в страну, в отношении которой не введен режим угрозы безопасности туристов, можно потребовать расторжения договора о реализации турпродукта в связи с существенным изменением обстоятельств, из которых исходили стороны при заключении договора. К таковым относится, в том числе, невозможность совершения туристом поездки по не зависящим от него обстоятельствам.

При этом необходимо иметь в виду, что в таком случае турист возмещает туроператору фактически понесенные им расходы, если иное не предусмотрено законом или договором. В случае несогласия туриста с размером вычета он вправе оспорить действия туроператора в судебном порядке. При этом обязанность доказывания размера фактически понесенных расходов возлагается на туроператора.

В правительстве напомнили, что турист вправе обращаться по месту приобретения таких услуг для возврата денежных средств в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации и законодательством Российской Федерации о защите прав потребителей.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram.

Тема в развитии



Комментировать

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]

Комментарии к событию

prealoader
prealoader
???
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2020 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная 2, офис 310, 307

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Туголуков Д.А.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2018», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter