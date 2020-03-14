В школах Калининградской области вводить карантин по коронавирусу не планируют

В школах Калининградской области вводить карантин по коронавирусу не планируют
Виталий Невар / «Новый Калининград»
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 В Калининградской области не планируется водить обязательный карантин по коронавирусу в школах. Решение о возможном введении дистанционного обучения директора школ будут принимать на свое усмотрение. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда» сообщили в пресс-службе министерства образования.

Как уточнили в минобре, с 23 марта школьники уходят на весенние каникулы, поэтому было принято решение не прерывать образовательный процесс в последнюю перед каникулами неделю. В то же время школы вправе перевести учащихся на дистанционный режим обучения, если это возможно технически и не отразится на качестве преподавания.

Переводить все школы области на дистанционное обучение нет возможности, учитывая, что в ряде районов имеются проблемы с интернетом и ученики не смогут полноценно заниматься в режиме онлайн. К тому же, поскольку количество заболевших ОРВИ в области неуклонно снижается, вводить дополнительные карантинные меры нет необходимости, пояснили в минобре. И подчеркнули, что, тем не менее, во всех образовательных учреждениях области действует «входной контроль» состояния здоровья учащихся.

Напомним, ранее в субботу стало известно, что в России региональным органам власти рекомендовано перевести школьников на дистанционное обучение в качестве превентивной меры по предотвращению коронавирусной инфекции. С соответствующей инициативой выступило Минпросвещения, рекомендации которого были направлены во все регионы страны. В качестве дополнительные меры борьбы с коронавирусной инфекцией в Москве и Подмосковье решили ввести свободное посещение школ. 

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