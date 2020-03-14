В Калининградском ритейле объяснили, почему нет пустых полок как в Европе

Проблем с запасами продуктов питания и удовлетворением спроса в калининградской сетевой рознице нет. Об этом «Новому Калининграду» сообщил замглавы торговой сети «Спар» Алексей Елаев. «Ничего [особого не происходит] у нас с ажиотажным спросом, и у „Виктории“ ничего, всё спокойно», — отметил Елаев.



Проблемы с пустыми полками в Европе объясняются скорее не масштабами ажиотажного спроса, а неадаптированностю ритейлеров в Европе к стихийному росту спроса, который в России случается чаще и к нему местный ритейл готов. «Почему в Европе такие полки пустые? Потому что там компьютерные системы заказа на основе многолетней статистики, чуть больше взял — уже пусто, надо со склада новое довозить. У нас же всё попроще немного и учитывает колебания спроса, поэтому всё спокойно», — объясняет замглавы торговой сети «Спар».

Объемы запасов продуктов питания в «Спаре» характеризуют как «нормальные».