Латвия закрывает границы для пассажирских перевозок

Латвия объявила о закрытии границ и отмене массовых мероприятий с 17 марта. Ограничение вводится до 14 апреля из-за угрозы распространения коронавируса. Об этом в субботу, 14 марта, сообщает Delfi.

С 00.00 часов 17 марта будут остановлены все международные пассажирские перевозки, в том числе авиасообщение, железнодорожное, паромное и по автомобильным дорогам. Передвижение на частных автомобилях по-прежнему остается возможным. Все грузовые перевозки сохраняются в прежнем объеме.

Гражданам и негражданам Латвии, а также иностранцам, постоянно проживающим в Латвии, разрешено вернуться в страну. Иностранцам разрешено покидать пределы Латвии через пункты пересечения границы. Латвийские дипломатические консульские представительства должны остановить выдачу виз на весь срок чрезвычайной ситуации.