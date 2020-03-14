Латвия закрывает границы для пассажирских перевозок

Латвия закрывает границы для пассажирских перевозок
Виталий Невар / Новый Калининград
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Латвия объявила о закрытии границ и отмене массовых мероприятий с 17 марта. Ограничение вводится до 14 апреля из-за угрозы распространения коронавируса. Об этом в субботу, 14 марта, сообщает Delfi.

С 00.00 часов 17 марта будут остановлены все международные пассажирские перевозки, в том числе авиасообщение, железнодорожное, паромное и по автомобильным дорогам. Передвижение на частных автомобилях по-прежнему остается возможным. Все грузовые перевозки сохраняются в прежнем объеме.

Гражданам и негражданам Латвии, а также иностранцам, постоянно проживающим в Латвии, разрешено вернуться в страну. Иностранцам разрешено покидать пределы Латвии через пункты пересечения границы. Латвийские дипломатические консульские представительства должны остановить выдачу виз на весь срок чрезвычайной ситуации.


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