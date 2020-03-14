Драмтеатр ограничивает количество зрителей на спектаклях

Драмтеатр ограничивает число зрителей на спектаклях с 17 марта по 30 апреля. Такое решение учреждение приняло в связи с введением особого режима посещения культурных мероприятий в Калининградской области.

Спектакли будут идти в соответствии с репертуаром. На малой сцене — в обычном режиме. Постановки на большой сцене смогут посетить не более 260 человек (треть зала). Временно вводится возврат стоимости билетов в полном объёме без штрафных санкций вплоть до дня проведения мероприятия.

Напомним, с 17 марта в регионе вводится режим повышенной готовности. До 30 апреля отменяются массовые, деловые, культурные и развлекательные мероприятия, где количество участников превышает 300 человек в помещении и 600 человек на открытом воздухе. Всем гражданам, вернувшимся из Италии, Испании, Германии, Франции, Ирана, Южной Кореи и Китая в течение последних 14 дней, необходимо обратиться на «горячую линию» по номеру 112.