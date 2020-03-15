Власти области: купленные ранее билеты в Польшу можно сдать в любой день

Власти области: купленные ранее билеты в Польшу можно сдать в любой день
Денис Туголуков / Новый Калининград, архив
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В международных кассах Автовокзала Калининграда продажа билетов на автобусы в Польшу прекращена до особого распоряжения. Приобретенные билеты можно сдать в кассы в любой день, сообщает в своем Instagram региональное Мининфраструктуры.

Для того, чтобы исключить неудобства для пассажиров, сдающих билеты, принято решение с воскресенья, 15 марта увеличить количество кассиров в международной кассе до трех человек. Официальной информации о закрытии сообщения с Литовской Республикой на данный момент не поступало, отмечают в министерстве.

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